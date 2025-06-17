Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

До теми Моя дитина зі мною прощалася, – болючі спогади мешканки знищеної Росією 9-поверхівки у Києві

Що відомо про жертв і постраждалих у Києві 17 червня

В ОГП нагадали, що пошуково-рятувальну операцію у Солом'янському районі Києва завершено. Втім, конструкції ще розбирають.

Загалом у Києві внаслідок вчорашньої ракетно-дронової атаки Росії загинуло 28 людей. 23 загиблих – мешканці зруйнованого під'їзду. Більше 140 людей отримали травми. Найстаршій загиблій – 91 рік, наймолодша жертва – 22-річний хлопець,

– написали в Офісі генпрокурора.

ЗМІ наводили дані про хлопця під завалами, на порятунок якого сподівалися батьки. На жаль, дива не сталося – Дмитро Ісаєнко загинув.

В МВС заявили, що 5 тіл досі не ідентифіковані.

Рятувальники, поліція, комунальники та волонтери ще працюють на місцях влучань. Вони розбирають завали та наводять лад. Увечері 18 червня в п'ятиповерхівці на Солом'янці впав проліт на сходах між верхніми поверхами, ніхто не постраждав.