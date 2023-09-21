В результате падения обломков ракеты в Дарницком районе пострадал 9-летний ребенок. По словам мамы девочки, все произошло очень быстро.
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Мама пострадавшего ребенка рассказала о первых секундах после взрыва в Киеве
Как стало известно, во время атаки пострадала девочка Альбина, которой 9 лет. Она получила две рваные раны.
Мы были в больнице, ей зашили раны. У нее было две рваные раны. Сейчас нас отпустили. Она в безопасном месте, но очень напугана,
– рассказала мама девочки.
По словам женщины, все произошло очень быстро. Раздался взрыв и ребенок бросился к ней. В этот момент взрывной волной выбило окно. Вероятно, именно обломки стекла ранили девочку.
Что известно о пострадавшем ребенке в Киеве: смотрите видео
Утренняя атака по Киеву: все, что известно
- Киев пережил очередную ночную атаку российских оккупантов. В Голосеевском районе, в части, расположенной в центре столицы, повреждены окна в 5-этажном доме. Разрушений и пострадавших нет.
- В Святошинском районе, где были перебои с электричеством, энергетики возобновили электроснабжение.
- По данным медиков, в Дарницком районе пострадали 7 человек. Трое из них находятся в больницах города. Четверо получили помощь на месте, пострадавших нет.
- В Дарницком все службы еще работают на месте падения обломков на территории инфраструктурного объекта, а также на территории СТО и общежития заведения профтехобразования.
- Кроме этого, в Шевченковском районе, где в результате падения обломков была повреждена газовая труба, также выбило окна в общежитии рядом. Медики госпитализировали 16-летнюю девушку с острой реакцией на стресс.
- К тому же в Киевской области активно работала ПВО. По оперативной информации, попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано. К сожалению, уже есть информация о трех пострадавших.
- Из-за падения обломков возникли пожары на территории нескольких предприятий области, повреждено здание профессионально-технического учебного заведения. Зафиксировано падение обломков на территории медицинского учреждения без пострадавших и повреждений. В нескольких общинах повреждены частные дома и автомобили. Оперативные службы продолжают работу по ликвидации последствий атаки.