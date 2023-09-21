Внаслідок падіння уламків ракети у Дарницькому районі постраждала 9-річна дитина. За словами мами дівчинки, все відбулось дуже швидко.

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Мама постраждалої дитини розповіла про перші секунди після вибуху у Києві

Як стало відомо, під час атаки постраждала дівчинка Альбіна, якій 9 років. Вона отримала дві рвані рани.

Ми були в лікарні, їй зашили рани. У неї було дві рвані рани. Поки нас відпустили. Вона у безпечному місці, але дуже налякана,

– розповіла мама дівчинки.

За словами жінки, все сталося дуже швидко. Пролунав вибух і дитина кинулась до неї. У цей момент вибуховою хвилею вибило вікно. Ймовірно, саме уламки скла поранили дівчинку.

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