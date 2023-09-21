Внаслідок падіння уламків ракети у Дарницькому районі постраждала 9-річна дитина. За словами мами дівчинки, все відбулось дуже швидко.
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Мама постраждалої дитини розповіла про перші секунди після вибуху у Києві
Як стало відомо, під час атаки постраждала дівчинка Альбіна, якій 9 років. Вона отримала дві рвані рани.
Ми були в лікарні, їй зашили рани. У неї було дві рвані рани. Поки нас відпустили. Вона у безпечному місці, але дуже налякана,
– розповіла мама дівчинки.
За словами жінки, все сталося дуже швидко. Пролунав вибух і дитина кинулась до неї. У цей момент вибуховою хвилею вибило вікно. Ймовірно, саме уламки скла поранили дівчинку.
Що відомо про постраждалу дитину у Києві: дивіться відео
Ранкова атака по Києву: все, що відомо
- Київ пережив чергову нічну атаку російських окупантів. У Голосіївському районі, в частині, що знаходиться в центрі столиці, пошкоджені вікна в 5-поверховому будинку. Руйнувань і постраждалих немає.
- У Святошинському районі, де були перебої з електрикою, енергетики відновили електропостачання.
- За даними медиків, у Дарницькому районі постраждали 7 людей. Троє з них у лікарнях міста. Четверо отримали допомогу на місці, постраждалих немає.
- У Дарницькому – всі служби ще працюють на місці падіння уламків на території інфраструктурного обʼєкту, а також на території СТО та гуртожитку закладу профтехосвіти.
- Окрім цього, у Шевченківському районі, де внаслідок падіння уламків була пошкоджена газова труба, також вибило вікна в гуртожитку поруч. Медики госпіталізували 16-річну дівчину з гострою реакцією на стрес.
- До того ж на Київщині активно працювала ППО. За оперативною інформацією, влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано. На жаль, уже є інформація про трьох постраждалих.
- Через падіння уламків виникли пожежі на території декількох підприємств області, пошкоджена будівля професійно-технічного навчального закладу. Зафіксовано падіння уламків на території медичного закладу, без постраждалих та пошкоджень. У декількох громадах пошкоджені приватні будинки та автомобілі. Оперативні служби продовжують роботу з ліквідації наслідків атаки.