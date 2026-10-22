"Российские „гуманисты“ нанесли по Киеву три волны баллистических ударов", – Зеленский

В ночь на 22 октября российские войска выпустили по Киеву 21 баллистическую ракету в ходе трех волн атаки. Зеленский подчеркнул, что этот показательный удар стал прямым ответом врага на очередной раунд переговоров.

В результате вражеской атаки в 12 областях Украины ранения получили 34 человека, в том числе пятеро детей. На данный момент также известно о двух погибших, сообщил Президент в своем телеграм-канале.

Какие разрушения вызвала российская атака в столице?

В Киеве зафиксированы значительные повреждения инфраструктуры сразу в нескольких районах. Российские ракеты попали в обычные жилые дома, предприятия, объекты энергетики, а также торговые комплексы, инфраструктуру метро, один из вокзалов и даже монастырь. На местах всех попаданий незамедлительно развернули работу спасательные и экстренные службы.

По словам главы государства, демонстративный ракетный удар сразу после переговоров свидетельствует о том, что реальных изменений в намерениях врага нет.

Но если российская баллистика – это ответ на переговоры, необходимо оказать реальное давление на Россию, чтобы были предприняты другие шаги – шаги по прекращению убийств. Усиление ПВО и быстрая поставка ракет, способность уничтожать пусковые установки баллистических ракет, санкции за войну – все это должно быть,

– Зеленский.

Последствия обстрела Киева и регионов Украины / Фото ГСЧС

На российскую атаку отреагировал и министр иностранных дел Андрей Сибига. Он намекнул на слова спецпосланника США Стива Уиткоффа, который накануне назвал Путина "гуманистом".

Ночью жители Киева услышали, как на самом деле звучит российский "гуманизм". Умиротворение, раболепие и лесть не остановят эту войну. Остановить ее может только сила, – подчеркнул Сибига.

В результате ночного обстрела столицы также пострадала транспортная инфраструктура города, из-за чего движение по Южному мосту частично ограничили. Кроме того, в Оболонском районе столицы взрывной волной и осколками нанесло ущерб большим гипермаркетам и торговые комплексы.