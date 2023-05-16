Проводят антистрессовые мероприятия: видео последствий падения обломков ракеты в зоопарке Киева

В ночь на 16 мая враг снова нанес массированный удар по Киеву. Наши титаны ПВО уничтожили все ракеты, однако обломки рухнули на территорию столичного зоопарка.

Как заявил мэр Киева Виталий Кличко, к счастью, никто из животных и работников не пострадал. Возгорания не было.

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Обломком ракеты повредило зеленые насаждения, но все поломанные ветки уже убрали.

Сейчас с животными проводят антистрессовые мероприятия. И сегодня, как обычно, в 10.00 зоопарк откроется для посетителей. Так что приходите успокоить и поддержать жителей "КиевЗоо",

– призвал Кличко.

Последствия падения обломков ракеты: смотрите видео

Что известно об атаке врага 16 мая

Российские оккупанты в ночь на 16 мая атаковали Украину 18 ракетами. Главный удар пришелся на столицу. Ориентировочно в 03:30 российские оккупанты атаковали Украину с северного, южного и восточного направлений 18 ракетами разных типов воздушного, морского и наземного базирования. В частности, враги выпустили:

из шести самолетов МиГ-31К – 6 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";

с кораблей в Черном море – 9 крылатых ракет "Калибр" и 3 ракеты наземного базирования (С-400, "Искандер-М").

Наши силы ПВО уничтожили все 18 ракет. Главнокомандующий ВСУ сообщил, что украинские защитники ликвидировали беспилотники "Орлан-10" и SuperCum.

В КМВА ранее отметили, что падение обломков зафиксировали в:

Оболонском;

Шевченковском;

Соломенском;

Дарницкие районы.

Городской голова Виталий Кличко в 03:56 добавил, что в результате ракетного удара в Соломенском районе пострадали три человека. В Оболонском, где упали обломки ракет, обошлось без пострадавших.