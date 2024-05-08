В городе фиксируются многочисленные разрушения. Также есть информация о том, что пострадал 8-летний ребенок.

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Последствия атаки на Кировоградщине

Глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович сообщил, что в Александрийском районе оккупанты повредили объект критической инфраструктуры. Также он сообщил, что в результате атаки пострадал 8-летний ребенок.

Разрушениям предварительно подверглись 13 частных домов и почти три десятка гаражей,

– рассказал Райкович.

Сейчас все соответствующие службы работают на месте инцидента.

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