У місті фіксуються численні руйнування. Також є інформація про те, що постраждала 8-річна дитина.
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Наслідки атаки на Кіровоградщині
Очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що у Олександрійському районі окупанти пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури. Також він повідомив, що внаслідок атаки постраждала 8-річна дитина.
Руйнувань попередньо зазнали 13 приватних будинків та майже три десятки гаражів,
– розповів Райкович.
Наразі всі відповідні служби працюють на місці інциденту.
Окупанти били по енергетичній інфраструктурі: що відомо
- У Міненерго повідомили, що російські війська атакували енергетичні об'єкти у 6 областях України. Зокрема, під удар потрапили об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях.
- Також є інформація, що окупанти атакували три теплоелектростанції ДТЕК. Внаслідок ворожих ударів серйозно пошкоджено обладнання. Наразі енергетики працюють над ліквідацією наслідків атаки.
- Раніше голова Полтавської ОВА Філіп Пронін підтвердив інформацію, що на Полтавщині є влучання у енергооб'єкт. Туди влучив ворожий БпЛА, внаслідок чого виникла пожежа. На щастя, обійшлося без постраждалих.