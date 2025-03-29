Беспилотник ударил прямо в банкетный зал, – менеджер Bartolomeo в Днепре

Россияне нанесли массированный удар по Днепру в пятницу, 28 марта, в результате чего в городе вспыхнули пожары сразу на нескольких участках. Огонь охватил и банкет-холл гостинично-ресторанного комплекса Bartolomeo.

Соответствующую информацию рассказал генеральный менеджер комплекса Юрий Ноздёркин, который на момент российского удара находился дома. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Какие последствия атаки на комплекс

Менеджер сообщил, что прибыл на место сразу после звонка персонала, который проинформировал о поражении банкет-холла. По его словам, "персонал отработал на отлично", отметив, что на территории комплекса обошлось без раненых.

Сразу эвакуировали всех гостей, отвели в специальное помещение. Никто из посетителей или работников комплекса не пострадал. Было где-то 50 – 70 сотрудников комплекса и около 350 посетителей. К врачам никто не обращался,

– рассказал Юрий Ноздёркин.

Он отметил, что возгорание начали тушить только через час, поскольку, согласно протоколу безопасности, спасатели не могут работать во время воздушной тревоги. Из-за возгорания сгорел корабль, который был одним из символов ресторана.

"На корабле последним сгорел украинский флаг. Он развевался до конца. Первое, что мы сделали после пожара, поставили флаг с другого объекта", – добавил он, сообщив, что ресторан восстановят, пока оценивают нанесенный ущерб.

Напомним, целом в результате удара по Днепру пострадали жилые дома, многоэтажка и ресторанный комплекс. Масштаб разрушений значительный: в некоторых домах выбиты окна, повреждены фасады и разрушены кровли.