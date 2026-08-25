Как сообщает мэр города Артем Семенихин, в результате атаки ранения получила 14-летняя девочка. Информации о погибших пока нет.
Разрушение инфраструктуры и последствия обстрела
В городе повреждены десятки зданий и сооружений, а один из жилых домов полностью уничтожен. Вражеские удары разрушили местное агропредприятие, а также железнодорожные пути и несколько объектов Укрзализныци.
Кроме того, из-за повреждения городских сетей Конотоп частично остался без газоснабжения.
Москва бесится, это уже хорошо видно, потому что не смогла нас победить на поле боя. Теперь взялась, в присущей ей манере, терроризировать мирных людей,
– написал Семенихин.
Отметим, что российские войска систематически проводят атаки на гражданские объекты региона. Напомним, что ранее на нашем сайте сообщалось, что накануне вражеские реактивные БПЛА уничтожили автопарк предприятия и оставили большую часть города без газа.
Также мы писали о массированном ударе дронами по Сумской области, в результате которого пострадали жилые дома.
Что еще являются последствия обстрелов Украины 25 августа?
Ночью враг атаковал дронами Киев. В результате был поврежден многоэтажный дом в Голосеевском районе столицы. Там пострадала женщина. Россияне атаковали и торгово-развлекательный центр в Днепропетровской области, в результате чего там вспыхнул пожар.
Под ударом оказался и пропускной пункт на украинско-молдавской границе. Он приостановил работу. А в Николаевской области дрон поразил пригородный поезд. К счастью, обошлось без пострадавших.