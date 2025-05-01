Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Константиновской городской военной администрации Сергея Горбунова.

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Что известно о вражеском ударе по Константиновке

Сергей Горбунов сообщил, что оккупанты нанесли авиаудар по объекту критической инфраструктуры.

1 мая 2025 года в 10:40 российские оккупанты совершили авиаудар управляемой авиабомбой ФАБ-250 по территории предприятия критической инфраструктуры общины,

– говорится в сообщении.

Последствия вражеской атаки на Константиновку / Фото в фейсбуке Сергея Горбунова

Горбунов отметил, что пострадавших в результате удара нет, однако есть повреждения инфраструктуры:

частично разрушен фасад административного здания коммунального предприятия;

повреждены или уничтожены 5 гаражей;

повреждены 2 легковых автомобиля;

подверглись разрушениям 2 хозяйственные помещения.

Последствия удара окупантов по критической инфраструктуре Константиновки / Фото в фейсбуке Сергея Горбунова

Он отметил, что оставаться в Донецкой области сейчас опасно.

Напомним, что россияне значительно увеличили интенсивность боевых действий на фронте накануне 9 мая. Основные усилия вражеская армия сосредоточила на Покровском направлении.

Экс-сотрудник СБУ предположил, что россияне могут не штурмовать город Покровск, а обойти его с западной стороны. По его мнению, если эту дорогу им удастся перерезать, то город фактически будет отрезан от снабжения.