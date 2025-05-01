Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Костянтинівської міської військової адміністрації Сергія Горбунова.

Дивіться також Змінилася ситуація на Торецькому напрямку, ворог рухається до Лимана: огляд фронту та карти ISW

Що відомо про ворожий удар по Костянтинівці

Сергій Горбунов повідомив, що окупанти завдали авіаудару по об'єкту критичної інфраструктури.

1 травня 2025 року о 10:40 російські окупанти здійснили авіаудар керованою авіабомбою ФАБ-250 по території підприємства критичної інфраструктури громади,

– йдеться у повідомленні.

Наслідки ворожої атаки на Костянтинівку / Фото у фейсбуці Сергія Горбунова

Горбунов зауважив, що постраждалих унаслідок удару немає, проте є пошкодження інфраструктури:

частково зруйновано фасад адміністративної будівлі комунального підприємства;

пошкоджено або знищено 5 гаражів;

пошкоджено 2 легкових автомобілі;

зазнали руйнувань 2 господарські приміщення.

Наслідки удару окупантів по критичній інфраструктурі Костянтинівки / Фото у фейсбуці Сергія Горбунова

Він наголосив, що залишатися на Донеччині зараз небезпечно.

Нагадаємо, що росіяни значно збільшили інтенсивність бойових дій на фронті напередодні 9 травня. Основні зусилля ворожа армія зосередила на Покровському напрямку.

Ексспівробітник СБУ припустив, що росіяни можуть не штурмувати місто Покровськ, а обійти його з західного боку. На його думку, якщо цю дорогу їм вдасться перерізати, то місто фактично буде відрізане від постачання.