Министр внутренних дел Игорь Клименко отметил, что на месте проведения работ спасатели ГСЧС разобрали 76 тонн строительных конструкций. Также он рассказал о жертвах атаки.

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Последствия атаки на Константиновку

В результате вчерашнего российского обстрела погибли 14 человек и ранены 44 человека,

– констатировал Клименко.

Из 8 неустановленных тел криминалистам полиции удалось идентифицировать 5 – это три женщины и двое детей, а именно девушек 2012 и 2014 года рождения. Осталось идентифицировать 3 человек.

Для тщательного документирования военного преступления России создана межведомственная следственная группа, в состав которой входят сотрудники Национальной полиции и Службы безопасности Украины.

Последствия удара по ТЦ в Константиновке: смотрите видео

Известно, что авиаудар был осуществлен ракетой Х-38. Цель для нее подсвечивали лазером с помощью дрона – то есть россияне висели над Константиновкой и подсвечивали именно супермаркет Ракета отличается небольшой дальностью – до 40 километров, скорость – до двух махов.