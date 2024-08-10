Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що на місці проведення робіт рятувальники ДСНС розібрали 76 тонн будівельних конструкцій. Також він розповів про жертв атаки.

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Наслідки атаки на Костянтинівку

Внаслідок учорашнього російського обстрілу загинуло 14 осіб та поранено 44 особи,

– констатував Клименко.

Із 8 невстановлених тіл криміналістам поліції вдалося ідентифікувати 5 – це три жінки та двоє дітей, а саме дівчат 2012 та 2014 року народження. Залишилося ідентифікувати 3 осіб.

Для ретельного документування воєнного злочину Росії створена міжвідомча слідча група, до складу якої входять співробітники Національної поліції та Служби безпеки України.

Наслідки удару по ТЦ у Костянтинівці: дивіться відео

Відомо, що авіаудар було здійснено ракетою Х-38. Ціль для неї підсвічували лазером за допомогою дрона – тобто росіяни висіли над Костянтинівкою та підсвічували саме супермаркет Ракета відрізняється невеликою дальністю – до 40 кілометрів, швидкість – до двох махів.