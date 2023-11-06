Об этом 24 Каналу рассказал военно-морской эксперт Defence Express Владимир Заблоцкий, отметив, что Украина нанесла мощный удар по Черноморскому флоту россиян.

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Минус 8 пусковых установок "Калибров"

В Керчи расположен судостроительный завод "Залив" – самый большой в Крыму, на котором в частности строятся корабли проекта "Каракурт".

Корабль "Аскольд" накануне атаки вернулся в Керчь с испытаний и стоял у того же завода. И там должен быть корабль "Амур", который спустили на воду. Однако его на спутниковом фото не видно. Либо его утопили, либо он пошел на испытание. Но на фото мы должны видеть 2 корабля,

– подчеркнул Заблоцкий.

"Аскольд" Малый ракетный корабль проекта "Каракурт". В рамках этого проекта построена серия многоцелевых малых ракетно-артиллерийских кораблей. "Аскольд" был спущен на воду в 2021 году и еще не вовлекался в боевые действия, пока лишь проходил испытания. С этого корабля россияне могли бы совершать запуски "Калибров". В целом россияне должны были спустить на воду за последнее время три корабля проекта "Каракурт": "Циклон", "Аскольд" и "Амур". "Аскольд" в декабре должны были передать в состав Черноморского флота России.

К тому же выведение из строя "Аскольда" – минус не менее 8 пусковых установок "Калибров". Он напомнил, что еще минус 4 пусковых установок на подводной лодке "Ростов-на-Дону", которая была ликвидирована в Севастополе ранее.

Военно-морской эксперт рассказал о последствиях попадания по судостроительному заводу в Керчи: смотрите видео

Проще построить новый

Россияне признали, что произошло попадание по их кораблю "Аскольд", однако степень повреждений, которые он получил, пока неизвестна.

Исходя из того, что второго корабля – "Амур" – на спутниковых фото не видно, и если предположить, что попадание произошло в "Аскольда", то нельзя исключать, что второй корабль был ликвидирован и затонул. И россияне это скрывают,

– предположил военно-морской эксперт.

Корабль, как видно из спутниковых фото, вероятно поразило обломками, потому что был очень близко пожар. Если бы произошло прямое попадание, то его разнесло бы на кусочки. В то же время корабль, получивший повреждение, не имеет никакого бронирования. Его корпус изготовлен из легких соединений стали и алюминия.

Корабль изрешетили около сотни обломков. Поэтому возможно проще будет построить новый, чем ремонтировать то решето, что от него осталось. Современная электроника, которая в нем была, точно выведена из строя. Ее нужно будет менять, а это не так просто,

– подчеркнул он.

Также блестящую работу показали украинские пилоты, попав вероятно ракетами SCALP. Однако, чтобы такая ракета попала в цель, должны быть подавлены или перегружены системы ПВО противника. И потому была массирована атака, и наверняка не все примененные ракеты были боевыми.

"Главное, что этого корабля больше не будет в составе Черноморского флота. Ибо единственная задача, которую выполняет сейчас российский флот – это террор. И он не делает чести потомкам адмирала Ушакова и адмирала Нахимова, которым россияне так гордятся", – заметил Владимир Заблоцкий.

Удар по судостроительному заводу в Керчи: коротко