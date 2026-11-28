Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал возмущение Москвы в связи с ударом по российским кораблям в Ливии. Он напомнил российским пропагандистам, что ранее они вообще отрицали факт существования Украины.

Об этом сообщает издание Wirtualna Polska.

Что сказал Сикорский

Глава польской дипломатии обратил внимание на разительное изменение риторики российской пропаганды после успешных действий Сил обороны Украины далеко за пределами Черного моря.

Я действительно вижу, что успехи Украины набирают обороты. Просто посмотрите, что об этом говорят российские пропагандисты: "Как украинцы смеют проводить атаки в Африке?". Неплохо для нации и страны, само существование которых они отрицали,

– заявил Радослав Сикорский.

Он добавил, что авторитарные режимы всегда пытаются получить преимущество над демократическими странами с помощью провокаций и запугивания. Дипломат также подчеркнул, что в Москве крайне серьезно реагируют на его заявления, и отметил, что это доставляет ему "особое удовольствие".

Напомним, что 22 ноября в ливийском порту Бенгази морские дроны украинского производства провели атаку на российский корвет "Меркурий" и сухогруз "АНГАРА". По данным СБУ, семь беспилотников нанесли удар после того, как их доставили в акваторию на судне-носителе.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил потопление корвета "Меркурий" вместе с находившимся на борту вертолетом Ка-27. По словам украинского лидера, пораженный сухогруз перевозил военные грузы для нужд оккупационных войск.

Операция вызвала волну реакций в регионе. В частности, в Риме выразили обеспокоенность из-за тесных контактов с Триполи, а министр обороны Италии Гвидо Крозетто вызвал украинского военного атташе для получения официальных объяснений.

А глава МИД Украины Андрей Сибига провел переговоры со своим ливийским коллегой с Тагером Салемом Аль-Бауром. Глава украинского ведомства заверил, что операция была направлена исключительно против российских военных целей, а Украина уважает суверенитет Ливии и не планирует переносить войну на территорию других государств.