Россия разрушила котельную в Краматорске: в одном из районов города сливают воду из сетей
- Российские войска разрушили котельную в Краматорске.
- Управляющая компания вынуждена сливать воду из теплосетей, а жителей просят самостоятельно слить воду из сантехнических приборов в квартирах.
Вражеские войска продолжают терроризировать украинскую энергетическую систему, нанося разрушительные удары как раз в период похолодания. В частности под атаку попала котельная в Краматорске Донецкой области.
Объект обеспечивал теплоснабжением микрорайон "Кондиционер". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Краматорский горсовет.
Какие последствия атаки на котельную?
Сейчас специалисты теплоснабжающей организации вместе с представителями управляющей компании "Ладис" прилагают все возможные усилия, чтобы как можно скорее восстановить подачу тепла. К тому же ситуация значительно осложнена из-за существенного снижения температуры наружного воздуха.
При таких условиях, с целью предотвращения замерзания воды и повреждения трубопроводов в случае отсутствия теплоносителя, управляющая компания вынуждена осуществлять слив воды из систем теплосетей и водоснабжения,
– говорится в сообщении.
В горсовете обращают особое внимание жителей на важный момент: управляющая компания не может технически осуществить слив воды из сантехнических приборов, которые расположены непосредственно внутри квартир (к ним относятся сифоны, унитазы, сливные бачки, водонагреватели, краны и т.д.).
Обратите внимание! Вода, что останется в этих приборах, может замерзнуть и вызвать их повреждение, что приведет к значительным материальным убыткам.
В "Ладис" подчеркивают, что внутриквартирная сантехника находится в зоне ответственности владельцев жилья. Поэтому жителей настойчиво просят самостоятельно слить воду из всех сантехнических приборов в своих квартирах.
Что известно о последних ударах россиян по энергетике Украины?
В результате российской атаки 7 января повреждения получила энергетическая инфраструктура, что привело к блэкауту в Днепропетровской и Запорожской областях. Сейчас электроснабжение удалось восстановить и в этих регионах продолжают действовать стабилизационные графики отключений света.
9 января Киев стал мишенью комбинированной воздушной атаки, которая также вызвала разрушение критической инфраструктуры столицы. Как следствие, во многих районах Киева возникли значительные перебои с электроснабжением, водоснабжением и отоплением.
Последствия удара до сих пор не позволяют полностью стабилизировать ситуацию в столице. Так, на Левом берегу, в части Голосеевского и Печерского районов города продолжаются экстренные отключения.