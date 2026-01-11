Россия разрушила котельную в Краматорске: в одном из районов города сливают воду из сетей

Вражеские войска продолжают терроризировать украинскую энергетическую систему, нанося разрушительные удары как раз в период похолодания. В частности под атаку попала котельная в Краматорске Донецкой области.

Объект обеспечивал теплоснабжением микрорайон "Кондиционер". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Краматорский горсовет.

Смотрите также Россия терроризировала Ровенскую область дронами целый день: какие последствия атаки

Какие последствия атаки на котельную?

Сейчас специалисты теплоснабжающей организации вместе с представителями управляющей компании "Ладис" прилагают все возможные усилия, чтобы как можно скорее восстановить подачу тепла. К тому же ситуация значительно осложнена из-за существенного снижения температуры наружного воздуха.

При таких условиях, с целью предотвращения замерзания воды и повреждения трубопроводов в случае отсутствия теплоносителя, управляющая компания вынуждена осуществлять слив воды из систем теплосетей и водоснабжения,

– говорится в сообщении.

В горсовете обращают особое внимание жителей на важный момент: управляющая компания не может технически осуществить слив воды из сантехнических приборов, которые расположены непосредственно внутри квартир (к ним относятся сифоны, унитазы, сливные бачки, водонагреватели, краны и т.д.).

Обратите внимание! Вода, что останется в этих приборах, может замерзнуть и вызвать их повреждение, что приведет к значительным материальным убыткам.

В "Ладис" подчеркивают, что внутриквартирная сантехника находится в зоне ответственности владельцев жилья. Поэтому жителей настойчиво просят самостоятельно слить воду из всех сантехнических приборов в своих квартирах.

Что известно о последних ударах россиян по энергетике Украины?