Россия ударила по территории общежития в Винницкой области: погибли 2 человека, среди раненых – дети

Россия ударила дроном по территории общежития профессионального училища / Коллаж 24 Канала
1 ноября российские войска атаковали дронами Винницкую область. Под ударом врага оказалась Казатинская община.
О последствиях обстрелов сообщила глава Винницкой ОВ Наталья Заболотная.
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Сколько человек пострадали в результате атаки?
По словам чиновника, жертвами вражеского удара стали два человека – 13-летняя девочка и женщина. Ребенок погиб на месте, а женщина скончалась в реанимации.
В результате обстрела пострадали 4 человека. Среди них – трое детей – двое пятилетних и 16-летний парень, они госпитализированы с травмами средней тяжести. Также ранения получил 24-летний мужчина, у него легкие травмы, ему оказывают медицинскую помощь.
Попадание произошло между общежитием и одним из учебных заведений. На месте работают все соответствующие службы
В ГСЧС уточнили, что российский дрон попал по территории общежития профессионального училища. Спасатели ликвидировали пожары двух автомобилей, возникших в результате попадания.
Последствия удара по Казатинскому обществу / Фото ОВА, ГСЧС
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Напомним, ночью 1 ноября Винницкая область пережила очередную массированную атаку врага.
Оккупанты ударили по объектам энергетической инфраструктуры. В результате обстрела повреждены башни мобильной связи, частное складское здание, окна в многоэтажных домах, а также остановки общественного транспорта и автомобиль в Виннице.
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