Росія влучила по території гуртожитку на Вінниччині: загинули 2 людей, серед поранених – діти

Про наслідки обстрілу повідомила глава Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

Adv

популярні відео

Скільки людей постраждали внаслідок атаки?

За словами посадовиці, жертвами ворожого удару стали двоє людей – чоловік та жінка. Чоловік загинув на місці, а жінка померла у реанімації.

Серед поранених – троє дітей – двоє п'ятирічних та 16-річний хлопець. Усі госпіталізовані з травмами середньої тяжкості.

Влучання сталося між гуртожитком та одним із навчальних закладів. На місці працюють усі відповідні служби– йдеться у повідомленні глави ОВА.

У ДСНС уточнили, що російський дрон влучив по території гуртожиткку професійного училища. Рятувальники ліквідували пожежі двох автомобілів, що виникли внаслідок влучання.

Наслідки удару по Козятинській громаді / Фото ОВА, ДСНС

1 2 3 4 5 6 1 / 6

Нагадаємо, уночі 1 листопада Вінниччина пережила чергову масовану атаку ворога.

Окупанти вдарили по об'єктах енергетичної інфраструктури. Внаслідок обстрілу пошкоджено вежі мобільного зв'язку, приватну складську будівлю, вікна в багатоповерхових будинках, а також зупинки громадського транспорту та автомобіль у місті Вінниця.