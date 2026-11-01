Росія влучила по території гуртожитку на Вінниччині: загинули 2 людей, серед поранених – діти

Росія вдарила дроном по території гуртожитку професійного училища / Колаж 24 Каналу
1 листопада російські війська атакували дронами Вінницьку область. Під ударом ворога опинилася Козятинська громада.
Про наслідки обстрілу повідомила глава Вінницької ОВА Наталя Заболотна.
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Скільки людей постраждали внаслідок атаки?
За словами посадовиці, жертвами ворожого удару стали двоє людей – чоловік та жінка. Чоловік загинув на місці, а жінка померла у реанімації.
Серед поранених – троє дітей – двоє п'ятирічних та 16-річний хлопець. Усі госпіталізовані з травмами середньої тяжкості.
Влучання сталося між гуртожитком та одним із навчальних закладів. На місці працюють усі відповідні служби
У ДСНС уточнили, що російський дрон влучив по території гуртожиткку професійного училища. Рятувальники ліквідували пожежі двох автомобілів, що виникли внаслідок влучання.
Наслідки удару по Козятинській громаді / Фото ОВА, ДСНС
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Нагадаємо, уночі 1 листопада Вінниччина пережила чергову масовану атаку ворога.
Окупанти вдарили по об'єктах енергетичної інфраструктури. Внаслідок обстрілу пошкоджено вежі мобільного зв'язку, приватну складську будівлю, вікна в багатоповерхових будинках, а також зупинки громадського транспорту та автомобіль у місті Вінниця.
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