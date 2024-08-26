Советник по безопасности Райан Эванс был одним из шести сотрудников Reuters, которые остановились в отеле "Сапфир" в Краматорске. Россияне атаковали город ракетами типа "Искандер-М", в результате обстрела было частично разрушено 2-этажное здание отеля.

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В Краматорске погиб сотрудник Reuters

Райан Эванс был бывшим британским солдатом. Мужчина работал в агентстве Reuters с 2022 года и консультировал журналистов по вопросам безопасности по всему миру, в частности в Украине, Израиле и на Олимпийских играх в Париже. На момент гибели ему было 38 лет.

Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье и близким Райана. Райан помогал многим нашим журналистам освещать события по всему миру; нам будет его очень не хватать,

– говорится в заявлении.

Представитель Reuters сказал, что агентство было "опустошено" известием о гибели Эванса.

Мы срочно ищем больше информации о нападении, в том числе сотрудничая с властями Краматорска, и мы поддерживаем наших коллег и их семьи,

– сообщили в Reuters.

В результате удара также были госпитализированы еще двое членов команды, один из которых находится на лечении с серьезными травмами. Трое других членов команды, к счастью, не пострадали.