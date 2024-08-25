В гостинице, в которую попали оккупанты находились украинские и иностранные журналисты из агентства Reuters. Известно, что есть раненые среди них, в частности один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Пережить обстрел в Краматорске выпало на долю и медийщицы из Польши – Монике Андрушевской.
Смотрите также Ракетный удар по Сумах: есть раненые и жертва
Польская журналистка пострадала от российского удара
Девушка опубликовала в Facebook фото своих ранений, а также показала, как выглядит после удара салон ее машины.
Журналистка из Польши оказалась под российским обстрелом / Фото Facebook Моника Андрушевская
Автомобиль Моники после обстрела в Краматорске / Фото Facebook Моника Андрушевская
Это фото человека, который просто ехал по вечернему Краматорску, и еще одно, которое иллюстрирует салон ее автомобиля. Так может выглядеть любой человек в любой точке Украины, где россияне решат нанести ракетный удар,
– подписала снимки журналистка.
Она подчеркнула, что оккупанты обстреливают не линию фронта, а гражданские города, где несмотря на войну, все еще бурлит жизнь, есть кафе, салоны красоты, дети играют на детских площадках.
Моника отметила, что то, что человек просто ездит по городу, живет и дышит, достаточно, чтобы россияне попытались убить его.
Андрушевская рассказала, что приехала на Донетчину, чтобы передать помощь военным. Она подчеркнула, что чем больше поддержки ВСУ, тем меньше военных преступлений.
Я помогаю ВСУ, чтобы российские ракеты не попали в других людей, которые просто ездят на машинах по своей земле.
Я за Украину. Всегда,
– говорится в заметке девушки.
Напомним, что в результате авиационного удара по Сумах есть погибшие и раненые.