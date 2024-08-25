В гостинице, в которую попали оккупанты находились украинские и иностранные журналисты из агентства Reuters. Известно, что есть раненые среди них, в частности один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Пережить обстрел в Краматорске выпало на долю и медийщицы из Польши – Монике Андрушевской.

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Польская журналистка пострадала от российского удара

Девушка опубликовала в Facebook фото своих ранений, а также показала, как выглядит после удара салон ее машины.

Журналистка из Польши оказалась под российским обстрелом / Фото Facebook Моника Андрушевская

Автомобиль Моники после обстрела в Краматорске / Фото Facebook Моника Андрушевская

Это фото человека, который просто ехал по вечернему Краматорску, и еще одно, которое иллюстрирует салон ее автомобиля. Так может выглядеть любой человек в любой точке Украины, где россияне решат нанести ракетный удар,

– подписала снимки журналистка.

Она подчеркнула, что оккупанты обстреливают не линию фронта, а гражданские города, где несмотря на войну, все еще бурлит жизнь, есть кафе, салоны красоты, дети играют на детских площадках.

Моника отметила, что то, что человек просто ездит по городу, живет и дышит, достаточно, чтобы россияне попытались убить его.

Андрушевская рассказала, что приехала на Донетчину, чтобы передать помощь военным. Она подчеркнула, что чем больше поддержки ВСУ, тем меньше военных преступлений.

Я помогаю ВСУ, чтобы российские ракеты не попали в других людей, которые просто ездят на машинах по своей земле.

Я за Украину. Всегда,

– говорится в заметке девушки.

Напомним, что в результате авиационного удара по Сумах есть погибшие и раненые.