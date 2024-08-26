Радник із безпеки Раян Еванс був одним із шести співробітників Reuters, які зупинилися в готелі "Сапфір" у Краматорську. Росіяни атакували місто ракетами типу "Іскандер-М", врезультаті обстрілу було частково зруйновано 2-поверхову будівлю готелю.

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У Краматорську загинув співробітник Reuters

Раян Еванс був колишнім британським солдатом. Чоловік працював в агентстві Reuters із 2022 року і консультував журналістів із питань безпеки по всьому світу, зокрема в Україні, Ізраїлі та на Олімпійських іграх у Парижі. На момент загибелі йому було 38 років.

Ми висловлюємо найглибші співчуття родині та близьким Раяна. Раян допомагав багатьом нашим журналістам висвітлювати події по всьому світу; нам буде його дуже не вистачати,

– йдеться у заяві.

Представник Reuters сказав, що агентство було "спустошене" звісткою про загибель Еванса.

Ми терміново шукаємо більше інформації про напад, зокрема співпрацюючи з владою Краматорська, і ми підтримуємо наших колег та їхні сім’ї,

– повідомили в Reuters.

Внаслідок удару також було госпіталізовано ще двох членів команди, один із яких перебуває на лікуванні із серйозними травмами. Троє інших членів команди, на щастя, не постраждали.