Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Краматорский городской совет.

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Вражеский удар по Краматорску

Начальник Краматорской городской военной администрации рассказал о вражеской атаке.

Краматорск в 03:55 получил три вражеских удара – гражданская инфраструктура, промышленная зона и окрестности частного сектора,

– рассказал он.

В городском совете добавили, что, предварительно, ранения получил один человек. "Устанавливаем окончательные последствия российского обстрела, аварийные бригады работают над ликвидацией повреждений", – добавили там.

Ночью 8 июня Россия атаковала Украину 49 ударными дронами. В Воздушных силах объяснили, что по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежено 40 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на Востоке, Юге, Севере и в Центре страны.

Враг запускал беспилотники с Курского, Миллеровского и Приморско-Ахтарского направления.