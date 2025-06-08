Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Краматорську міську раду.

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Ворожий удар по Краматорську

Начальник Краматорської міської військової адміністрації розповів про ворожу атаку.

Краматорськ о 03:55 зазнав три ворожих удари – цивільна інфраструктура, промислова зона та околиці приватного сектору,

– розповів він.

У міській раді додали, що, попередньо, поранень зазнала одна людина. "Встановлюємо остаточні наслідки російського обстрілу, аварійні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень", – додали там.

Уночі 8 червня Росія атакувала Україну 49 ударними дронами. У Повітряних силах пояснили, що станом на 09:00 протиповітряною обороною знешкоджено 40 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на Сході, Півдні, Півночі та в Центрі країни.

Ворог запускав безпілотники з Курського, Міллеровського та Приморсько-Ахтарського напрямку.