Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Краматорську міську раду.
Дивіться також Нічна атака "Шахедами", серія вибухів у Росії: хронологія 1201 дня війни
Ворожий удар по Краматорську
Начальник Краматорської міської військової адміністрації розповів про ворожу атаку.
Краматорськ о 03:55 зазнав три ворожих удари – цивільна інфраструктура, промислова зона та околиці приватного сектору,
– розповів він.
У міській раді додали, що, попередньо, поранень зазнала одна людина. "Встановлюємо остаточні наслідки російського обстрілу, аварійні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень", – додали там.
Уночі 8 червня Росія атакувала Україну 49 ударними дронами. У Повітряних силах пояснили, що станом на 09:00 протиповітряною обороною знешкоджено 40 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на Сході, Півдні, Півночі та в Центрі країни.
Ворог запускав безпілотники з Курського, Міллеровського та Приморсько-Ахтарського напрямку.