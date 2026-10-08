Вся дорога усеяна телами людей: в ГСЧС раскрыли последствия подлого удара по маршруткам в Краматорске

Утром 8 октября российские оккупанты нанесли авиаудар по Краматорску. Бомба упала на дорогу, по которой проезжали две переполненные маршрутки.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал пресс-секретарь ГСЧС Донецкой области Станислав Балдин. По его словам, на данный момент известно о 20 раненых и более 30 погибших. Дорога была буквально усыпана телами. Это очередной кровавый день для Краматорска.

Какова ситуация в Краматорске и Славянске?

Как подчеркнул Балдин, утром враг также нанес два бомбовых удара по частным жилым домам в поселке Беленкое недалеко от Краматорска. В результате атаки погибли 3 человека. Одного человека удалось деблокировать из-под завалов.

Также российские оккупанты все чаще применяют FPV-дроны для атак на гражданский транспорт. Таких случаев в последнее время стало значительно больше в Краматорске и Славянске.

Активность дронов в настоящее время высока. Передвигаться по городам довольно опасно. Вчера в Славянске враг атаковал маршрутку. Водитель получил ранение. В тот же день россияне атаковали легковой автомобиль, в котором ехала супружеская пара. К сожалению, водитель погиб, а женщина находится в состоянии шока. Ей оказали всю необходимую помощь,

– рассказал Балдин.

Кроме того, 5 октября оккупанты нанесли удар по центру Славянска. Спустя некоторое время враг совершил повторную атаку на пожарную машину. К счастью, спасатели успели укрыться.

Добавим, что президент Владимир Зеленский подчеркнул, что очередное преступление оккупантов в Краматорске не останется без ответа. Совершенно очевидно, что Россия буквально пытается разрушить Донбасс. Важно, чтобы мир жестко реагировал на эти военные преступления.