Про це в ефірі 24 Каналу розповів пресофіцер ДСНС Донеччини Станіслав Балдін. За його словами, наразі відомо про 20 поранених та понад 30 загиблих. Дорога була буквально всіяна тілами. Це черговий кривавий день для Краматорська.

Яка ситуація в Краматорську та Слов'янську?

Як наголосив Балдін, вранці ворог також вдарив двома бомбами по приватних житлових будинках в селищі Біленьке поблизу Краматорська. Внаслідок атаки було 3 загиблих. Одну людину вдалося деблокувати з-під завалів.

Також російські окупанти дедалі частіше застосовують FPV-дрони для атак по цивільному транспорту. Таких випадків стало значно більше упродовж останнього часу в Краматорську та Слов'янську.

Активність дронів наразі висока. Пересуватися містами доволі небезпечно. Вчора у Слов'янську ворог атакував маршрутку. Водій зазнав поранення. Того ж дня росіяни атакували легковий автомобіль, де їхало подружжя. На жаль, водій загинув, а жінка перебуває в стані шоку. Їй надали усю необхідну допомогу,

– розповів Балдін.

Окрім цього, 5 жовтня окупанти вдарили по центру Слов'янська. За певний час ворог здійснив повторну атаку по пожежному автомобілю. На щастя, рятувальники встигли відійти в укриття.

Додамо, президент Володимир Зеленський наголосив, що черговий злочин окупантів в Краматорську не залишиться без відповіді. Чітко зрозуміло, що Росія буквально намагається зруйнувати Донбас. Важливо, щоб світ реагував жорстко на ці воєнні злочини.