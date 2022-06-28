Камеры расположены в парке, расположенном недалеко от торгового центра. На видео видно, как испуганные люди пытаются укрыться от обломков ракеты и ударной волны.

Украина уже знает имена российских летчиков, которые ударили по ТЦ в Кременчуге, – Монастырский

Видео с камер наблюдения во время теракта, устроенного россиянами в Кременчуге. Люди были от эпицентра взрыва в 500 метрах. Геноцид Украинской Нации,

– подписал видео офицер ВСУ Анатолий Штирлиц.

Опубликовали видео момента попадания ракет в ТЦ и другие телеграмм-каналы. Люди в панике убегали из парка и пытались спрятать детей, падали на землю. Ударная волна, по всей видимости на видео, была мощной.

Главное об ударе по ТРЦ Кременчуга

27 июня россияне запустили ракеты Х-22 по Кременчугу. Два снаряда попали в ТРЦ "Амстор". В здании находились примерно 1000 посетителей . Сигнал воздушной тревоги предупредил людей об опасности, часть из них начала направляться к укрытию .

Стреляли российские захватчики с самолетов с территории Курской области из бомбардировщиков Ту-22 М3, взлетевших с аэродрома Шайковка.

В результате удара вспыхнул масштабный пожар площадью более 10 тысяч квадратных метров. По состоянию на утро 28 июня подразделениями ГСЧС обследованы и разобраны обломки строительных конструкций на 60% от общей площади объекта.

ТЦ после удара полностью выгорел. По состоянию на 14.00 известно о более чем 20 погибших и 59 раненых.

Местные власти объявили в городе трехдневный траур. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова предположила, что дело об этом ракетном ударе может быть рассмотрено в Международном уголовном суде в Гааге.

Правоохранители уже установили имена российских летчиков, ударивших по торговому центру в Кременчуге. Им грозит пожизненное заключение.

Возле ТЦ в Кременчуге люди в слезах ищут близких: смотрите видео