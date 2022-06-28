Камери розміщені у парку, що розташований недалеко від торгового центру. На відео видно, як налякані люди намагаються сховатись від уламок ракети та ударної хвилі.

Зверніть увагу Україна вже знає імена російських льотчиків, які вдарили по ТЦ у Кременчуку, – Монастирський

Відео з камер спостереження під час теракту, який влаштували росіяни у Кременчуці. Люди були від епіцентру вибуху за 500 метрів. Геноцид Української Нації,

– підписав відео офіцер ЗСУ Анатолій Штірліц.

Опублікували відео моменту потрапляння ракет у ТЦ й інші телеграм-канали. Люди в паніці втікали з парку та намагались сховати дітей, падали на землю. Ударна хвиля, як видно на відео, була потужною.

Головне про удар по ТРЦ Кременчука

27 червня росіяни запустили ракети Х-22 по Кременчуку. Два снаряди влучили у ТРЦ "Амстор". У будівлі перебували приблизно 1000 відвідувачів. Сигнал повітряної тривоги попередив людей про небезпеку, частина з них почала прямувати до укриття.

Стріляли російські загарбники з літаків з території Курської області з бомбардувальників Ту-22 М3, які злетіли з аеродрому Шайковка.

Внаслідок удару спалахнула масштабна пожежа площею понад 10 тисяч квадратних метрів. Станом на ранок 28 червня підрозділами ДСНС обстежено та розібрано уламки будівельних конструкцій на 60% загальної площі об'єкта.

ТЦ після удару повністю вигорів. Станом на 14.00 відомо про більш ніж 20 загиблих та 59 поранених.

Місцева влада оголосила у місті триденну жалобу. Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова припустила, що справа про цей ракетний удар може бути розглянута у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.

Правоохоронці вже встановили імена російських льотчиків, які вдарили по торговельному центру в Кременчуку. Їм загрожує довічне ув'язнення.

Біля ТЦ у Кременчуку люди в сльозах шукають близьких: дивіться відео