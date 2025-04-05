Известно, что в результате удара погибли 18 человек, среди которых 9 детей. 62 человека, среди которых 12 детей, получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на МИД Украины в телеграмм.

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В МИД прокомментировали российскую ложь о целях удара в Кривом Роге

В украинском МИД подчеркивают, что российская кассетная баллистическая ракета была направлена против мирных жителей Кривого Рога, на жилые кварталы и детскую площадку, другую гражданскую инфраструктуру.

Категорически отвергаем российскую ложь о якобы военных целях этого удара. Факты с места совершения преступления свидетельствуют об отсутствии военных целей. Целью России был целенаправленный террор против гражданских людей. Этот удар является очередным военным преступлением и грубым нарушением международного гуманитарного права,

– подчеркнули в ведомстве.

МИД Украины уже проинформировало всех партнеров и международные организации о деталях российского удара по Кривому Рогу 4 апреля, тип применимой ракеты и последствия этого преступления.

Добавим, что в результате удара по Кривому Рогу пока известно о 18 погибших, в частности 9 детей. По состоянию на 18:46 5 апреля количество пострадавших из-за ракетного удара по Кривому Рогу составляет 74 человека.