Наразі відомо, що внаслідок удару загинули 18 людей, серед яких 9 дітей. 62 людини, серед яких 12 дітей, дістали поранення різного ступеня важкості. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на МЗС України у телеграм.

Дивіться також Росіяни брешуть про нараду ЗСУ в Кривому Розі: насправді в ресторані був форум б'юті-бізнесу

У МЗС прокоментували російську брехню про цілі удару у Кривому Розі

В українському МЗС підкреслюють, що російська касетна балістична ракета була спрямована проти мирних жителів Кривого Рогу, на житлові квартали та дитячий майданчик, іншу цивільну інфраструктуру.

Категорично відкидаємо російську брехню про нібито військові цілі цього удару. Факти з місця вчинення злочину свідчать про відсутність військових цілей. Метою Росії був цілеспрямований терор проти цивільних людей. Цей удар є черговим воєнним злочином і грубим порушенням міжнародного гуманітарного права,

– підкреслили у відомстві.

МЗС України вже поінформувало всіх партнерів і міжнародні організації про деталі російського удару по Кривому Рогу 4 квітня, тип застосовної ракети й наслідки цього злочину.

Додамо, що внаслідок удару по Кривому Рогу наразі відомо про 18 загиблих, зокрема 9 дітей. Станом на 18:46 5 квітня кількість постраждалих через ракетний удар по Кривому Рогу складає 74 особи.