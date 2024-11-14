В Кривом Роге проходит прощание с Еленой Кулик и детьми, которые погибли в результате удара по городу. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Радио Свобода.

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Происходит церемония прощания

В Кривом Роге прощаются с погибшими в результате атаки 11 ноября Еленой Кулик и ее тремя детьми: 10 лет, 2 года и 2 месяца.



В Кривом Роге прощаются с погибшими / Фото Радио Свободы

Тогда в живых остался только отец семьи. Россия попала по жилому дому.



Люди пришли на похороны / Фото Общественного

Для того, чтобы попрощаться с погибшими собралось значительное количество людей.

Прощание с Еленой Кулик и детьми: смотрите видео

Утром 11 ноября силы России атаковали Кривой Рог. Они ударили ракетой по многоэтажке. В результате разрушили подъезды и крышу жилого пятиэтажного дома.

Также 14 человек, в том числе дети, получили ранения.