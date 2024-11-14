У Кривому Розі відбувається прощання із Оленою Кулик та дітьми, які загинули внаслідок удару по місту. Про це пише 24 Канал із посиланням на Радіо Свободу.

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Відбувається церемонія прощання

У Кривому Розі прощаються із загиблими внаслідок атаки 11 листопада Оленою Кулик та її трьома дітьми: 10 років, 2 роки і 2 місяці.



У Кривому Розі прощаються із загиблими / Фото Радіо Свободи

Тоді в живих лишився тільки батько сім'ї. Росія поцілила по житловому будинку.



Люди прийшли на похорон / Фото Суспільного

Для того, аби попрощатись із загиблими зібралась значна кількість людей.

Прощання із Оленою Кулик та дітьми: дивіться відео

Вранці 11 листопада сили Росії атакували Кривий ріг. Вони вдарили ракетою по багатоповерхівці. Внаслідок цього зруйнували під'їзди та дах житлового п'ятиповерхового будинку.

Також 14 людей, в тому числі діти, зазнали поранень.