В здании выбило окна. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную судебную администрацию Украины.

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Что известно об ударе баллистикой по Кривому Рогу

В результате баллистического удара российских войск по Кривому Рогу пострадало здание местного суда.

По данным Службы судебной охраны, жертв среди работников суда и сотрудников ССО нет.

ГСА также опубликовала фото последствий обстрела, на которых видно выбитые окна судебного учреждения.



Последствия удара по Кривому Рогу / Фото ССО

Напомним, в Кривом Роге российские ракеты попали в ночной клуб, он полностью разрушен, пострадало 14 человек, среди которых двое детей 2 и 15 лет. Один мужчина 64 лет в тяжелом состоянии. Поисково-спасательную операцию завершили ночью. Было повреждено 15 многоквартирных домов, 10 частных домов, станцию трамвая, учебные заведения и другие объекты инфраструктуры.