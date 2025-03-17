У будівлі повибивало вікна. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну судову адміністрацію України.

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Що відомо про удар балістикою по Кривому Рогу

Унаслідок балістичного удару російських військ по Кривому Рогу постраждала будівля місцевого суду.

За даними Служби судової охорони, жертв серед працівників суду та співробітників ССО немає.

ДСА також опублікувала фото наслідків обстрілу, на яких видно вибиті вікна судової установи.



Наслідки удару по Кривому Рогу / Фото ССО

Нагадаємо, у Кривому Розі російські ракети влучили в нічний клуб, він повністю зруйнований, постраждало 14 людей, серед яких двоє дітей 2 і 15 років. Один чоловік 64 років у тяжкому стані. Пошуково-рятувальну операцію завершили вночі. Було пошкоджено 15 багатоквартирних будинків, 10 приватних будинків, станцію трамвая, навчальні заклади та інші об'єкти інфраструктури.