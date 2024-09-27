Слышали признаки жизни во время тишины: сколько людей может быть под завалами в Кривом Роге

Россия продолжает атаковать мирные украинские города. В частности, под ударом на этот раз оказался Кривой рог.

Утром 27 сентября Россия ударила по админзданию в Кривом Роге. Продолжается поисково-спасательная операция, под завалами могут быть люди.

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Сколько людей под завалами

Начальник Нацполиции в Днепропетровской области Александр Ганжа рассказал детали об ударе. В частности, он очертил, сколько людей может находиться под завалами.

Под завалами могут находиться четверо сотрудников полиции, мы слышали признаки жизни во время минуты тишины. Пять человек травмированы, они в состоянии средней тяжести,

– сказал он.

По его словам, спасательно-поисковая операция продолжается. Кроме этого, на месте событий развернули штаб для приема заявок граждан по повреждениям имущества.

Утром 27 сентября оккупанты атаковали Кривой Рог ракетами. Ударили по админзданиям. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в своем телеграм-канале.