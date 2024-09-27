Зранку 27 вересня Росія вдарила по адмінбудівлі у Кривому Розі. Триває пошуково-рятувальна операція, під завалами можуть бути люди.

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Скільки людей під завалами

Начальник Нацполіції в Дніпропетровській області Олександр Ганжа розповів деталі про удар. Зокрема, він окреслив, скільки людей може перебувати під завалами.

Під завалами можуть знаходитись четверо працівників поліції, ми чули ознаки життя під час хвилини тиші. П'ять осіб травмовано, вони у стані середньої важкості,

– сказав він.

За його словами, рятувально-пошукова операція триває. Крім цього, на місці подій розгорнули штаб для прийому заявок громадян щодо пошкоджень майна.

Вранці 27 вересня окупанти атакували Кривий Ріг ракетами. Вдарили по адмінбудівлі. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у своєму телеграм-каналі.