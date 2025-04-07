Двадцать имен, двадцать оборванных жизней, – Вилкул назвал всех жертв удара по Кривому Рогу

В результате вражеского баллистического удара по Кривому Рогу 4 апреля погибло 20 человек, среди них – 9 детей, еще 75 человек пострадали. Стали известны имена всех жертв российского террора.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя местного Совета обороны Александра Вилкула. Он призвал распространять информацию об убитых агрессором мирных жителях.

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Кого убила Россия

Вероятно, Россия запустила по городу кассетную ракету, которую обычно используют на войне против пехоты. По словам военного эксперта и ветерана Алексея Гетьмана, использование таких боеприпасов в городе – это дерзкое преступление, "целенаправленная атака против гражданского населения".

Я обращаюсь к миру: когда российский оккупант убивает ребенка в Кривом Роге – он убивает и вашего ребенка. Когда разрушает наш дом, помните, ваш – следующий. Мы не просим нас жалеть. Мы требуем гнева мира,

– написал Вилкул.

Среди погибших в результате российской атаки детей:

Тимофей – 3 года;

Арина – 7 лет;

Радислав – 7 лет;

Герман – 9 лет;

Алина – 15 лет;

Даниил – 15 лет;

Никита – 15 лет;

Константин – 16 лет;

Никита – 17 лет.

К слову, верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что удар 4 апреля стал крупнейшим по количеству убитых детей с февраля 2022 года.

В результате вражеской атаки также погибли взрослые:

Мария Вовасова – 79 лет;

Вита Головко – 56 лет;

Дарья Онина – 22 года;

Сергей Самодин – 67 лет;

Сергей Смотолок – 58 лет;

Владимир Новиков – 58 лет;

Олег Дехтеренко – 54 года;

Вячеслав Реместо – 33 года;

Владислав Стихиляс – 29 лет;

Лариса Чернявская – 55 лет;

Александр Горяйнов – 57 лет.

Кроме того, Вилкул напомнил о работе штабов помощи, коммунальщиков и врачей, которые "отчаянно борются за каждую жизнь, вырывая ее из пасти смерти".