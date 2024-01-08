Это была одна из самых массированных атак по городу с начала полномасштабного вторжения. Враг использовал и крылатые ракеты, и баллистику.

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Полетело стекло

Жительница одного из 200 многоквартирных домов, пострадавших в результате российского удара, рассказала о том, как встретила вражескую атаку.

Женщина отметила, что, когда раздался первый взрыв, она не поняла, что происходит.

Подумала, что это сосед из-за стенки ударил изрядно. Ну а потом второй взрыв – стекло полетело. Конечно, испуг. Старушка бабушка, почти лежащая – на двух палках ходит,

– рассказывает жительница Кривого Рога.

Женщина говорит, что в те минуты, прежде всего, волновалась за детей, которые тоже живут в городе. Незнание, куда именно произошел "прилет", очень тревожило ее.

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Что известно о погибших и раненых

Местные власти рассказали, что по городу нанесли по меньшей мере 9 ракетных ударов. Один человек погиб. Это женщина 62 лет. Также три человека ранены, но не тяжелы.

Кроме того, противник попал в ряд объектов гражданской инфраструктуры. Среди них:

торговый центр;

20 частных домов и более 200 многоквартирных, 3 школы, Терцентр, окна, балконы;

линии и контактная сеть скоростного трамвая;

300 окон в двух больницах, больных перевели в другие палаты.

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что торговый центр подлежит восстановлению, однако делать предварительные выводы рано. В то же время пути скоростного трамвая очень перебиты. На восстановление уйдет неделя.

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