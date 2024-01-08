Це була одна із наймасованіших атак по місту з початку повномасштабного вторгнення. Ворог використав і крилаті ракети, і балістику.

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Полетіло скло

Мешканка одного із 200 багатоквартирних будинків, які постраждали внаслідок російського удару, розповіла про те, як зустріла ворожу атаку.

Жінка зазначила, що, коли пролунав перший вибух, вона не зрозуміла, що відбувається.

Подумала, що це сусід через стінку стукнув добряче. Ну а потім другий вибух – скло полетіло. Звичайно, переляк. Старенька бабуся, майже лежача – на двох палицях ходить,

– розповідає мешканка Кривого Рогу.

Жінка каже, що у ті хвилини передусім хвилювалася за дітей, які теж живуть у місті. Невідання, куди саме стався "приліт" дуже тривожило її.

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Що відомо про загиблих і поранених

Місцева влада розповіла, що по місту завдали щонайменше 9 ракетних ударів. Одна людина загинула. Це жінка 62 років. Також три людини поранені, але не тяжкі.

Крім того, противник поцілив у низку об'єктів цивільної інфраструктури. Серед них:

торговельний центр;

20 приватних будинків та понад 200 багатоквартирних, 3 школи, Терцентр, вікна, балкони;

лінії та контактна мережу швидкісного трамвая;

300 вікон у двох лікарнях, хворих перевели в інші палати.

Очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що торгівельний центр підлягає відновленню, однак робити попередні висновки зарано. Водночас колії швидкісного трамваю дуже перебиті. На відновлення потрібно тиждень.

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