Оккупанты уничтожили промышленное предприятие под Кривым Рогом

В ночь на 9 июля был нанесен жестокий удар по Кривому Рогу. Как стало известно уже сегодня, 10 июля, в результате "прилета" предприятие промышленной инфраструктуры уничтожено. Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

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По его словам, по состоянию на утро 10 июля ситуация на Криворожском направлении полностью контролируется.

Сейчас заканчивают ликвидацию последствий ракетных ударов по Радушному туда попали тремя ракетами "Калибр". Относительно потерь пока информация не сообщается.

Заканчивается ликвидация последствий вчерашних прилетов в Радужный. Прямое попадание 3-х ракет "Калибр". Предприятие промышленной инфраструктуры полностью уничтожено. Потери уточняются,

– написал Вилкул.

Кроме того, он сообщил, что ночью 10 июля российский враг обстрелял окрестности Зеленодольской общины. К счастью, обошлось без потерь.

Удары по Кривому Рогу 9 июля: коротко

россияне атаковали пригород Кривого Рога под вечер 9 июля. Прилет произошел в районе Радушного.

Интенсивно обстреливать город начали после визита Зеленского 8 июля. Оккупанты прицельно били по жилым кварталам из реактивных систем залпового огня "Град". Впоследствии также выпустили в Ингулецкий район 10 ракет. Снаряды, в частности, повредили школу и несколько домов.

К сожалению, не обошлось без жертв и пострадавших – погибла одна женщина и 20-летняя жительница Кривого Рога, 43-летний мужчина, отец погибшей девушки – ранен.

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