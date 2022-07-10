Окупанти знищили промислове підприємство під Кривим Рогом

В ніч проти 9 липня було завдано жорстокого удару по Кривому Рогу. Як стало відомо вже сьогодні, 10 липня, внаслідок "прильоту" підприємство промислової інфраструктури знищено. Про це повідомив очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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За його словами, станом на ранок 10 липня ситуація на Криворізькому напрямку повністю контрольована.

Наразі закінчують ліквідовувати наслідки ракетних ударів по Радушному – туди поцілили трьома ракетами "Калібр". Щодо втрат поки інформації не повідомляють.

Закінчується ліквідація наслідків учорашніх прильотів до Радушного. Пряме попадання 3-х ракет "Калібр". Підприємство промислової інфраструктури повністю знищене. Втрати уточнюються,

– написав Вілкул.

Крім того, він повідомив, що вночі 10 липня російський ворог обстріляв околиці Зеленодольської громади. На щастя, обійшлося без втрат.

Удари по Кривому Рогу 9 липня: коротко

росіяни атакували передмістя Кривого Рогу під вечір 9 липня. Приліт стався у районі Радушного.

Інтенсивно обстрілювати місто почали після візиту Зеленського 8 липня. Окупанти прицільно били по житлових кварталах з реактивних систем залпового вогню "Град". Згодом також випустили на Інгулецький район 10 ракет. Снаряди, зокрема, пошкодили школу та кілька будинків.

На жаль, не обійшлося без жертв і постраждалих – загинула одна жінка та 20-річна жителька Кривого Рогу, 43-річний чоловік, батько загиблої дівчини – поранений.

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