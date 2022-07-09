Про це написав о пів на 8 годину вечора голова військово-цивільної адміністрації міста Олександр Вілкул. Наразі невідомо, який саме об'єкт спробували знищити росіяни.
Напередодні Після візиту Зеленського окупанти вдарили по Кривому Рогу з "Градів": є загибла і постраждалі
Куди вдарили окупанти під Кривим Рогом
На місце події негайно направили всі екстрені служби. Деталі ворожої атаки повідомлять одразу, коли їх можна буде оприлюднювати.
Приліт у районі Радушного. Автотранспорту та населенню повністю обмежити пересування. Наслідки уточнюються,
– написав посадовець.
Вночі був жорсткий обстріл Кривого Рогу
Після візиту президента Володимира Зеленського 8 липня, місто одразу почали накривати інтенсивним обстрілом. росіяни прицільно били по житлових кварталах з реактивних систем залпового вогню "Град". Згодом вони також випустили на Інгулецький район 10 ракет.
Снаряди окупантів, зокрема, пошкодили школу та кілька будинків. На жаль, не обійшлося без жертв і постраждалих. Одразу стало відомо, що загнула одна жінка. Вона була кухаркою в дитячому садочку та тоді якраз йшла на роботу.
Окрім неї, поранень зазнали ще дві людини. Зокрема, дівчина 2002 року народження, яка була у вкрай важкому стані. У неї були серйозні пошкодження в області серця та печінки. Лікарі довго боролися за її життя, проте вони були вже безсилі в цій ситуації. Про загибель 20-річної жительки Кривого Рогу повідомили о 10:40.
Ще один поранений – 43-річний чоловік. Це батько загиблої. Він зазнав множинних осколкових поранень середньої тяжкості.
На обстріл відреагували в ОП
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак невдовзі констатував, що це черговий прояв ницості військ росії. Адже вони вкотре спеціально вдарили по цивільних.
Для росіян – це і є поле бою. Тактика боягузів – бити по житлових будинках, школах, садочках. Бо вони не можуть перемогти на справжньому полі бою,
– наголосив посадовець.
Важливо – деталі удару по Кривому Рогу в ніч на 9 липня: дивіться відео