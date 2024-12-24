Корреспондент из Кривого Рога Александр Фефилатьев в разговоре с 24 Каналом поделился, что враг мог использовать баллистическую ракету "Искандер-М". Вероятно, под завалами остаются люди.

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Что известно о пострадавших и погибшем

Около 15:30 мониторинговые каналы предупреждали об угрозе баллистического обстрела с территории временно оккупированного Крыма. Уже через две минуты в Кривом Роге раздался громкий взрыв, который слышали жители почти всех районов.

Впоследствии глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил о попадании в жилой дом – четырехэтажку в историческом центре города. На место сразу отправились все оперативно-спасательные службы, чтобы начать поисковую операцию.

По состоянию на 18:50 известно о 12 пострадавших, среди которых 16-летняя девочка. Их доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Медики делают все возможное, чтобы стабилизировать их самочувствие. К сожалению, известно об одном погибшем, предположительно, пожилого мужчины, которого достали из-под завалов. Несмотря на все реанимационные мероприятия, его не удалось спасти.

Есть подозрение, что под завалами четырехэтажки могут находиться люди. Поэтому продолжаются все необходимые работы, к ним также привлечены специальные собаки. Они должны обнаружить тело человека, если не Дай Бог такое произойдет, чтобы как можно быстрее его достать и стабилизировать состояние,

– отметил Александр Фефилатьев.

Предварительно известно, что соседние дома не претерпели серьезных разрушений. Разве что взрывная волна выбила окна в домах горожан в радиусе нескольких сотен метров. Мониторинговые каналы предполагают, что россияне могли запустить "Искандер-М". Однако необходимо дождаться официальной информации.