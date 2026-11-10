Свет всего 10 – 12 часов в сутки: Россия второй день подряд наносит удары по Кривому Рогу

Россия уже два дня подряд проводит атаки на Кривой Рог. При этом они вновь стали более активно применять обычные бензиновые "Шахеды".

Об этом в эфире 24 Канала рассказал корреспондент из Днепропетровской области Александр Фефилатьев. По его словам, враг уже два дня подряд проводит атаки против Кривого Рога именно бензиновыми "Шахедами".

Россия изменила тактику

Как подчеркнул Фефилатьев, враг запускает "Шахеды" несколькими группами. Летают они на сверхнизкой высоте, чтобы их было сложно обнаружить.

Ближе к городу мониторинговые группы фиксируют "Шахеды". Они летят максимально близко к поверхности. Это делается для того, чтобы системы РЭБ и другие элементы ПВО не смогли вовремя обнаружить беспилотники и эффективно их нейтрализовать еще на подступах к городу,

– отметил Фефилатьев.

Корреспондент рассказал о ситуации в Кривом Роге: смотрите видео 24 Канала

В итоге враг нанес удар по объектам энергетической инфраструктуры. По состоянию на утро вторника в отдельных группах потребителей не было света от 10 до 12 часов в сутки.

Во время сегодняшней атаки россияне повредили около десятка автомобилей в одном из гаражных кооперативов. К счастью, обошлось без погибших и раненых,

– отметил Фефилатьев.

Стоит отметить, что этой ночью оккупанты в общей сложности атаковали 10 областей Украины. В частности, враг поразил пять больших подстанций в Полтавской, Днепропетровской, Винницкой и Кировоградской областях.