Россиян надо поставить на место, – Зеленский о сигналах партнерам после удара по Кривому Рогу

Президент Владимир Зеленский высказался об ударе по Кривому Рогу. А также сказал, какие сигналы подавала Украина партнерам после этой циничной российской атаки.

По словам главы государства, прежде всего украинская сторона пообщалась с союзниками, которые пообещали дополнительные системы противовоздушной обороны, в частности Patriot. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Владимира Зеленского и премьера Бельгии Барта де Вевера.

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Что заявил Зеленский о реакции партнеров на удар по Кривому Рогу

Президент говорит, что россияне бьют по разным направлениям и городам. Именно поэтому он просит партнеров максимально усилить Украину. Глава государства поблагодарил их за поддержку, но одновременно отметил, что только осуждать Россию недостаточно.

"Русских" надо поставить на место. Они должны закончить эту войну,

– объясняет Зеленский.

Он также добавил, что украинские партнеры, в частности Соединенные Штаты, побоялись назвать ракету, которой ударили по Кривому Рогу, российской. Впрочем, по его мнению, после сигналов с украинской стороны, они исправили ситуацию.

Однако, Зеленский убежден, что США могут усилить поддержку Украины. В частности, передать ей больше систем Patriot, ведь сейчас они имеют достаточно большое их количество.

Напомним, что 4 апреля российская армия обстреляла баллистикой Кривой Рог. В результате этого погибли 20 человек, среди них 9 детей. Более 70 человек получили ранения. Кроме этого, повреждены жилые дома и инфраструктура.