Больших разрушений нет, – военная администрация об ударе по территории Криворожской ТЭЦ

Российские оккупанты 28 июня обстреляли Криворожскую ТЭЦ. К счастью, обошлось без серьезных разрушений.

Об этом рассказал глава Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко в эфире общенационального телемарафона. ТЭЦ работает в обычном режиме.

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В Криворожском районе готовы к разным сценариям

Евгений Ситниченко в ответ на вопрос о том, какие последствия будет иметь серьезное повреждение ТЭЦ отметил, что в районе готовы к любому сценарию. И на такой случай у военной администрации есть план действий.

Однако сейчас ситуация контролируется. Напряжение есть в общинах, граничащих с временно оккупированной Херсонщиной, ведь там населенные пункты страдают от постоянных вражеских обстрелов.

Так во время обстрелов в ночь на 29 июня пострадала линия электроснабжения в селе Великая Костромка Зеленодольской общины. Сейчас над возобновлением электроснабжения работают соответствующие службы.

Также из-за обстрелов нет газоснабжения в селе Анновка Широковской общины. Там во время обстрела несколько дней назад было перебито газоснабжение, однако из-за постоянных атак возобновить его пока невозможно.

Обстрел Криворожской ТЭЦ: главное

Вечером 28 июня российские оккупанты атаковали Криворожскую ТЭЦ. Российские пропагандисты анонсировали эту атаку накануне, ведь минобороны страны-агрессора заявило о якобы украинских военных на ТЭЦ.

В энергетическом холдинге ДТЭК отмечали, что на территории электростанции находятся только работники. А ракетные обстрелы ТЭС не что иное, как террористический акт.

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