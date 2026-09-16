Россияне нанесли удар по центру Кропивницкого: повреждены детский сад и жилые дома, есть раненые

16 сентября российские войска нанесли прямой удар по центральной части Кропивницкого. В результате обстрела противника пострадали жилой сектор и гражданская инфраструктура; среди местных жителей есть раненые.

Об этом сообщает Кировоградская областная государственная администрация.

Что известно о атаке?

Под вражеским огнем оказался центр Кропивницкого. На данный момент известно о четырех пострадавших в результате атаки.

Троим из них уже оказывают необходимую помощь в медицинских учреждениях, а еще одна женщина отказалась от госпитализации.

Помимо раненых, в городе зафиксированы значительные разрушения гражданских объектов. В частности, повреждения получили несколько частных домов, автомобили горожан и детский сад.

"Мы следим за ситуацией", – отметили в областной администрации. Отметим, что около 16:38 в городе раздались взрывы.

Предыдущие атаки врага

Напомним, ранее мы писали, что оккупанты регулярно терроризируют украинские города. Буквально в этот день под ударом оказалась и Одесса. Глава МВА Сергей Лысак уточнил, что из-за российского удара погиб человек. Кроме того, горели гаражи, есть поврежденные автомобили и частные дома.

14 сентября враг нанес удар по Павлограду: вспыхнул пожар, есть погибший и раненые. Тогда российский беспилотник попал в район торгового центра, в результате чего один человек погиб, а еще пятеро оказались в больнице.

Кроме того, как уже сообщалось на нашем сайте, днем ранее россияне провели атаку на АЗС и железнодорожную инфраструктуру в Житомирской области.

Из-за падения обломков дронов возникли масштабные пожары, а жертвами атаки стали два человека.