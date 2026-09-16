Про це повідомляє Кіровоградська ОВА.

Що відомо про атаку?

Під ворожим вогнем опинився центр Кропивницького. Наразі відомо про чотирьох постраждалих внаслідок атаки.

Трьом із них вже надають необхідну допомогу в медичних закладах, а ще одна жінка відмовилася від госпіталізації.

Окрім поранених людей, у місті зафіксували значні руйнування цивільних об'єктів. Зокрема, пошкоджень зазнали кілька приватних будинків, автомобілі містян та дитячий садочок.

"Ситуацію відстежуємо", – зазначили в обласній адміністрації. Зауважимо, що близько 16:38 у місті гриміли вибухи.

Попередні атаки ворога

Нагадаємо, раніше ми писали, що окупанти регулярно тероризують українські міста. Буквально цього ж дня під ударом опинилася й Одеса. Очільник МВА Сергій Лисак уточнив, що через російський удар загинула людина. Окрім того, горіли гаражі, є пошкоджені автівки й приватні будинки.

14 вересня ворог вдарив по Павлограду: спалахнула пожежа, є жертва й поранені. Тоді російський безпілотник влучив у район торговельного центру, внаслідок чого одна людина загинула, а ще п'ятеро опинилися в лікарні.

Крім того, як вже повідомлялося на нашому сайті, днем раніше росіяни атакували АЗС і залізничну інфраструктуру на Житомирщині.

Через падіння уламків дронів виникли масштабні пожежі, а жертвами атаки стали двоє людей.