Россия нанесла удар по "Эпицентру" в Кропивницком

Об этом сообщила Кировоградская ОГА. При этом, по данным местных СМИ, подвергся атаке "Эпицентр".

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Что известно об атаке

Экстренные службы выясняют информацию о пострадавших гражданах.

Также продолжается работа по установлению точных масштабов повреждений пострадавшего гражданского объекта.

На кадрах, которые распространяют местные телеграм-каналы, видно, как разгорается пожар в месте удара.

Напомним, ранее мы писали о вражеских ударах по торговой инфраструктуре Одесской области. В ночь на 4 ноября значительные разрушения получило здание торгового центра "Семья", из-за чего заведение было вынуждено приостановить работу.

Также, как уже сообщалось на нашем сайте, российские войска провели атаку на торговые объекты Харькова. В частности, 7 ноября вражеский ударный дрон поразил открытую парковку одного из городских торговых центров.