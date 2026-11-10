Росія вдарила по "Епіцентру" в Кропивницькому

Про це повідомила Кіровоградська ОДА. Водночас, за даними місцевих ЗМІ, атаковано було "Епіцентр".

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Що відомо про атаку

Екстрені служби з'ясовують інформацію щодо постраждалих громадян.

Також триває робота над встановленням точних масштабів пошкоджень ураженого цивільного об'єкта.

На кадрах, які поширюють місцеві телеграм-канали, видно, як пожежа на місці удару розгоряється.

Як пише Суспільне із посиланням на головну лікарку Ларису Андреєву, відомо про двох травмованих. У однієї людини опіки до 40%, у іншої – 20 – 25%. Вони перебувають в обласній лікарні. Стан тяжкий.

До слова, не це не перший удар по місту за цей ранок. Перед цим у Кропивницькому було травмовано двох людей. Вони в лікарні.

Нагадаємо, раніше ми писали про ворожі удари по торговельній інфраструктурі Одещини. У ніч проти 4 листопада значних руйнувань зазнала будівля торговельного центру Сім'я, через що заклад був змушений зупинити роботу.

Також, як уже повідомлялося на нашому сайті, російські війська атакували торговельні об'єкти Харкова. Зокрема, 7 листопада ворожий ударний дрон поцілив у відкриту парковку одного з міських торговельних центрів.