Снова потерь нет: пропаганда начала придумывать оправдание событиям на Крымском мосту

Пылает Крымский мост, а вместе с этим "пылает" у самих россиян. Но не столь резко, как мы привыкли. Напротив, оккупанты пытаются всячески оправдать то, что произошло утром 8 октября.

И пока украинцы не могут поверить своим глазам, российские пропагандисты жалуются. Им сложно придумать байку, которая хотя бы немного походила на правду. Ведь как еще можно объяснить утренний взрыв на Крымском мосту?

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Во всем виноваты "украинские вандалы"

По крайней мере, такое мнение высказал псевдоглава "парламента" Крыма Владимир Костантинов. Он отметил, что это именно "украинские вандалы" повредили полотно на Крымском мосту. Странно, что он не сказал ничего о жесте доброй воли.

Владимир Соловьев, от которого мы привыкли слышать опальные заявления, решил сослаться на чиновников. В своем телеграмме он предоставил официальную информацию от советника Аксенова, что не похоже на российского пропагандиста.

Согласно имеющимся сведениям, которые озвучили оккупанты, ситуация такова:

вспыхнула цистерна с топливом не на одном из участков Крымского моста;

те же судоходные арки не получили повреждений;

передвигаться по автодороге, а также железнодорожным полотном запрещено;

через пролив уже готовят запустить паромную переправу;

пункты обогрева и питания разворачивают на подъездах к мосту, чтобы водителям было где пересидеть;

уже официально известно об отсутствии потерпевших.

Все те же тезисы из кремлевской методики повторила также Скабеева. Она также добавила, что сам полуостров Крым обеспечен запасом топлива и продовольствия. Кроме того, уже отработаны логистические системы, если произойдет ЧП.

Взрыв на мосту произошел с самого утра

Как сообщили местные жители, взрыв на Крымском мосту прогремел около 06:00. Тогда сообщалось о прилете. Хотя, как видите, местные власти ограничились от конкретики. Зато нашла след либо в "украинских вандалах", либо в самом пожаре цистерны.

Хотя, если бы взрыв цистерны был действительно таким сильным, часть вагонов упала бы в море. Как-то так случилось, что все они стоят себе неподвижно и ровно, а автодорога, расположенная ниже, испытала значительные разрушения. Все версии россиян продолжают разваливаться одна за другой.

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